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51 минуту назад

Минтранс прокомментировал сообщение об ограничении на личные авто

В Министерстве транспорта прокомментировали сообщения СМИ о том, что транспортная стратегия России до 2035 года предполагает ограничение использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Комментарий опубликовал «Московский комсомолец».

Минтранс высказался о возможном ограничении на личные авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новая транспортная стратегия не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный», - заявили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что цель стратегии - увеличить мобильность и качество жизни россиян.

Однако в документе написано, что «развитие общественного транспорта в крупных городах с одновременным ограничением на использование личных автомобилей … является безальтернативным».

Согласно документу, также планируется минимизировать использование машин с неэкологичными двигателями. Для этого рассматривается создание экологических зон, куда запретят въезжать таким машинам. Кроме того, кабмин намерен установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей. Водителям, которые при этом продолжат использовать свои автомобили, предложат подумать о «совместном использовании транспортных средств» с согражданами.

В транспортной стратегии России до 2035 года сообщаются планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта в России, на что предполагается выделить 60 трлн рублей.

Общество,Минтранс РФ,Московский комсомолец,
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