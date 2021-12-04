Минтранс высказался о возможном ограничении на личные авто

В Министерстве транспорта прокомментировали сообщения СМИ о том, что транспортная стратегия России до 2035 года предполагает ограничение использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Комментарий опубликовал «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Новая транспортная стратегия не вводит никаких ограничений при развитии всех видов транспорта, включая личный», - заявили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что цель стратегии - увеличить мобильность и качество жизни россиян.

Однако в документе написано, что «развитие общественного транспорта в крупных городах с одновременным ограничением на использование личных автомобилей … является безальтернативным».

Согласно документу, также планируется минимизировать использование машин с неэкологичными двигателями. Для этого рассматривается создание экологических зон, куда запретят въезжать таким машинам. Кроме того, кабмин намерен установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей. Водителям, которые при этом продолжат использовать свои автомобили, предложат подумать о «совместном использовании транспортных средств» с согражданами.