Россиян захотели ограничить в использовании автомобилей

Транспортная стратегия России до 2035 года приведет к «безальтернативному» ограничению использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Об этом пишет «Коммерсант», проанализировав соответствующий документ, опубликованный на сайте правительства.

Фото: ТАСС ТАСС

В нем сообщаются планы по развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта в России, на что предполагается выделить 60 трлн рублей.

Программа направлена на то, чтобы российский автомобилисты как можно меньше вредили экологии. Так как, согласно документу, 61% загрязняющих веществ от транспорта приходится на автотранспорт.

Для этого кабмин намерен ограничить использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт. Этот вариант «безальтернативный», говорится в стратегии.

Планируется минимизировать использование машин с неэкологичными двигателями. В частности, рассматривается создание экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями. Также планируется установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей.