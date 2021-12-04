Рейс с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР приземлился в московском аэропорту «Домодедово», свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза граждан России из Кейптауна и Йоханнесбурга. В столице Эфиопии Аддис-Абебе россияне пересели в один самолет, передает РИА «Новости».
Ряд мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с ЮАР из-за обнаружения там нового штамма коронавируса «омикрон». В стране остались несколько сотен российских туристов, для них организовали при участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии коммерческие рейсы.
Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ноябре на юге Африки, его уже выявили в нескольких европейских странах, а также в Гонконге, Израиле и Австралии. По мнению экспертов, он опасен тем, что имеет «чрезвычайно большое количество мутаций».