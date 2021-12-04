Рейс с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР приземлился в московском аэропорту «Домодедово», свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза граждан России из Кейптауна и Йоханнесбурга. В столице Эфиопии Аддис-Абебе россияне пересели в один самолет, передает РИА «Новости».

Ряд мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с ЮАР из-за обнаружения там нового штамма коронавируса «омикрон». В стране остались несколько сотен российских туристов, для них организовали при участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии коммерческие рейсы.