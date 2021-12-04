Россиян призвали сдать билеты в Турцию и Египет

Жителям России, которые планировали путешествие в Египет или Турцию, предложили сдать билеты, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко.

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По его словам, появление нового штамма COVID-19 «омикрон» должно стать для людей сигналом к тому, чтобы сделать прививку или ревакцинироваться. «Люди покупают билеты. Я предлагаю тем, кто купил их в Турцию и Египет, сдать. А не ждать, когда закроют. Люди видят, что самолеты летают, и думают, что можно лететь», — отметил врач.

По его словам, предстоящий детский отдых «нужно планировать дома — в Подмосковье, а не в экзотических странах».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян быть максимально внимательными к своему здоровью и провести новогодние праздники дома. Позже она заявила, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом. По её словам, в разных субъектах дела обстоят по-разному, но в целом по стране фиксируется «снижение каждую неделю».