Названы последние слова Градского

Стали известны последние слова композитора Александра Градского перед смертью. Как сообщает Starhit, ими поделились участки съемочных площадки десятого сезона шоу «Голос» — одной из тех, кто разговаривал с певцом буквально накануне его госпитализации стала певица Татьяна Качурина.

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«Как будто заранее понимал и чувствовал, поэтому давал наставления. Запомнила такой совет: "Таня, наплюй на то, что о тебе подумают, ты выходишь на сцену делать искусство. А то, как это воспримут, уже не в твоей компетенции". На прощание Александр Борисович сказал: "Ну все, пока, пока, зайка. Учись, пока я жив!"» — вспоминает исполнительница.

Участник «Голоса» Виктор Кириллов отметил, что слухи о том, что Градский якобы был в плохом состоянии на последних съемках — абсурды. Создание выпусков прошло практически в штатном режиме, а сам композитор просил не демонстрировать к нему жалость.

«Очень не любил, когда его начинали жалеть из-за самочувствия, Градского это очень раздражало. На последних съемках Александр Борисович был в порядке, чувствовал себя хорошо по сравнению с предыдущим этапом», — рассказал исполнитель.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. Прощание с артистом состоялось 1 декабря в театре «Градский холл».