В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
14 минут назад

Ургант поделился воспоминаниями о детстве и бабушке

Телеведущий Иван Ургант в соцсетях поделился воспоминаниями о том, как проводил время со своей бабушкой Ниной Ургант, которая скончалась в пятницу.

Ургант отреагировал на смерть бабушки
Фото: ТАССТАСС

«А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете…Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня», – заявил он

Ургант поделился воспоминаниями: «Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», – и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты».

«А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…» – рассказал Ургант.

Напомним, народная артистка России Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни. Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. Известна любителям кино по роли в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», по роли Люси в фильме «Я родом из детства». Наиболее известная роль артистки – роль медсестры Раи в фильме «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова.

Умерла актриса Нина Ургант

Общество,Вальтер Скотт,Игорь Таланкин,Нина Ургант,Иван Ургант,Андрей Смирнов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители