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14 минут назад

В России могут начаться сбои в поставках пива

В Ассоциации производителей пива (АПП), объединяющей трех крупнейших игроков российского рынка – AB InBev Efes, Carlsberg Group («Балтика») и Heineken, считают, что введение в России обязательной маркировки пива с сентября 2022 года может привести к коллапсу на рынке. Об этом сообщил председатель совета АПП Андрей Губка.

Россиян могут оставить без пива
Фото: ReutersReuters

«Члены АПП не поддерживают инициативу по многократному повышению пошлины. По нашему мнению, такие меры препятствуют развитию свободной конкуренции», – заявил он.

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года.Могут начаться сбои в поставках разливного пива в заведения общепита. Андрей Губка отметил, что на импорт сейчас приходится 4,2 % от всего отечественного рынка пива. При этом, по его словам, это один из самых быстрорастущих и востребованных у потребителей сегментов.

«Безусловно, кратный рост пошлины на импортное пиво приведет к существенному увеличению цен в этой категории и, как следствие, к ее сокращению», – сказал председатель совета АПП.

Губка отметил, что рост спроса на продукцию малых российских пивоваров, на который рассчитывают в СРП с наибольшей вероятностью не состоится, так как сегмент импортного пива очень традиционен, а потребители на нем очень лояльны любимым брендам, передает РИА «Новости».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что пиво резко подорожает в 2022 году.

Общество,Андрей Губка,Минпромторг,ФедералПресс,РИА Новости,
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