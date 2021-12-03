Эксперт предупредил россиян о тревожных расстройствах в пандемию

«За последние два года, за период пандемии, уровень тревожных расстройств у россиян поднялся в среднем с 5% до 35%. Это и панические расстройства, и генерализованные тревожные расстройства, и социофобия, и смесь тревоги и депрессии. Если говорить о тревожности, как об эмоциональном состоянии, то эти цифры еще выше, до 50%. У людей, переносящих или перенесших COVID-19, психические отклонения встречаются до 90% случаев», — подчеркнула Виктория Читлова.