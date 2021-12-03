Эксперт предупредил россиян о тревожных расстройствах в пандемию

Уровень тревожных расстройств россиян в пандемию поднялся с 5% до 35%, а у переболевших или болеющих коронавирусом психические отклонения встречаются до 90% случаев, сообщила психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии, кандидат медицинских наук Виктория Читлова, пишет Ura.ru.
«За последние два года, за период пандемии, уровень тревожных расстройств у россиян поднялся в среднем с 5% до 35%. Это и панические расстройства, и генерализованные тревожные расстройства, и социофобия, и смесь тревоги и депрессии. Если говорить о тревожности, как об эмоциональном состоянии, то эти цифры еще выше, до 50%. У людей, переносящих или перенесших COVID-19, психические отклонения встречаются до 90% случаев», — подчеркнула Виктория Читлова.
По ее словам, уровень тревожных расстройств растет из-за страха за свое здоровье, материальное благополучие и будущее, включая работу, зарплату, а также взаимоотношения, «потому что социально-экономические изменения на фоне пандемии очень серьезно изменили лик института брака». Кроме того, выросла тревожность среди детей, которые остро чувствуют эмоциональное состояние взрослых.
В свою очередь клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина рассказала, что необходимо вовремя отследить появление тревожных состояний. Иначе может развиться сильная тревога, сильные депрессии, телесные проявления в виде психосоматических заболеваний, спровоцированные повышенным кортизолом, адреналином.
«Открыт также вопрос в научном сообществе, откуда берутся аутоиммунные заболевания, когда организм начинает сам себя уничтожать. Нет ли здесь случайно подавленных переживаний, тревоги, когда организм все время находится в боевой готовности. Поэтому нужно бережно относиться к себе, к любым каким-то странным состояниям, когда что-то не так и вовремя обращаться к специалисту», — добавила Дворкина.