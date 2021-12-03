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24 минуты назад

Иммунолог назвал сроки признания ВОЗ «Спутника V»

Российская вакцина «Спутник V» может получить признание Всемирной организации здравоохранения уже в феврале 2022 года. Об этом в интервью «Радио 1» заявил иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог назвал сроки признания ВОЗ «Спутника V»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, у экспертов ВОЗ вопросы вызывает не эффективность и безопасность российской вакцины, а ее качество и документы, описывающие фармацевтические аспекты препарата.

«Два месяца назад запланировали повторную инспекцию на одну из производственных площадок с целью проверить насколько документация, поданная во Всемирную организацию здравоохранения, соответствует действительности. Но пока она так и не состоялась. Возможно, отложили на начало следующего года. Но когда инспекция успешно пройдет и снимет все остальные вопросы, дело одного месяца, чтобы решить финальную бюрократическую стадию и включить вакцину "Спутник V" в список организации», — сказал Крючков.

Он подчеркнул, что в случае, если инспекция состоится в январе, то в феврале она уже может быть включена в список ВОЗ.

Общество,Николай Крючков,ВОЗ,
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