Иммунолог назвал сроки признания ВОЗ «Спутника V»

«Два месяца назад запланировали повторную инспекцию на одну из производственных площадок с целью проверить насколько документация, поданная во Всемирную организацию здравоохранения, соответствует действительности. Но пока она так и не состоялась. Возможно, отложили на начало следующего года. Но когда инспекция успешно пройдет и снимет все остальные вопросы, дело одного месяца, чтобы решить финальную бюрократическую стадию и включить вакцину "Спутник V" в список организации», — сказал Крючков.