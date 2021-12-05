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16 минут назад

Названы основные схемы мошенничества с QR-кодами

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов назвал две основные схемы мошенничества с QR-кодами о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни. Об этом пишут "Известия".

Названы основные схемы мошенничества с QR-кодами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая схема - это продажа QR-кодов, которые выедут на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы, а вторая - покупка реальных матричных кодов у злоумышленников.

По его словам, если в первом случае можно заметить, что ссылка в адресной строке неверная, то во втором случае обнажить неладно почти невозможно.

В свою очередь ведущий эксперт информационной безопасности IT-компании КРОК Виктор Рыжков уточнил, что при переходе по матричному штрихкоду проверяющий попадает на поддельный сайт, визуально схожий со страницей проверки на госуслугах и содержащий всю необходимую для сверки информацию: паспортные данные, дату вакцинации и другие сведения.

"Однако при использовании такого сервиса покупатель может заплатить и не получить даже фальшивого QR-кода. Более того, при утечке персональных данных граждан мошенники теоретически могут продавать их, а покупатели использовать с целью шантажа", - сказал он.

Также на черном рынке продаются украденные QR-коды привитых россиян, добавил Рыжков. Ранее сообщалось, что МВД возбудило с июля по ноябрь более 500 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации.

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