Стала известна причина смерти Нины Ургант

В Александринском театре назвали причину смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Ургант . У нее была прогрессирующая болезнь Паркинсона. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге сегодня, 3 декабря. Информация о прощании и месте захоронения актрисы пока неизвестна.

Ургант проработала более 30 лет в Александринском театре Санкт-Петербурга. Большинству зрителей она известна по роли в картине «Белорусский вокзал», в которой сыграла медсестру Раю. Также Ургант снималась в фильмах «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой» и другие. Последний раз актриса сыграла в кино в 2008 году в картине «Азиат».