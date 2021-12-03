В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
1 час назад

У двух прилетевших из ЮАР россиян выявили коронавирус

У двух прилетевших из ЮАР россиян выявлен положительный ПЦР-тест на COVID-19, штамм еще предстоит выяснить. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Первый вывозной рейс из ЮАР с российскими туристами состоялся в пятницу, 3 декабря. В ведомстве добавили, что все пассажиры сегодняшнего рейса будут изолированы на 14 дней.

Известно, что массовый отъезд туристов из ЮАР начался 25 ноября, когда появилась информация о появлении в этом африканском государстве омикрон-штамма коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса. Срок выполнения поручений — 7 декабря. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.

Первый регион РФ достиг уровня иммунитета в 80%

На данный момент омикрон-штамм появился более чем в 20 странах мира. 3 декабря стало известно о заражении жителя Австралии, который был полностью привит и не выезжал за пределы страны.

Общество,Видео,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители