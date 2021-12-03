У двух прилетевших из ЮАР россиян выявлен положительный ПЦР-тест на COVID-19, штамм еще предстоит выяснить. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Первый вывозной рейс из ЮАР с российскими туристами состоялся в пятницу, 3 декабря. В ведомстве добавили, что все пассажиры сегодняшнего рейса будут изолированы на 14 дней.

Известно, что массовый отъезд туристов из ЮАР начался 25 ноября, когда появилась информация о появлении в этом африканском государстве омикрон-штамма коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров разработать план по борьбе с новым штаммом коронавируса. Срок выполнения поручений — 7 декабря. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября. Министр здравоохранения страны сообщил, что он легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по имеющимся данным, может обходить иммунитет переболевших другими вариантами вируса.