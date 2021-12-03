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20 минут назад

Первый регион РФ достиг уровня иммунитета в 80%

Севастополь первым из российских регионов достиг коллективного иммунитета в 80%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Первый регион РФ достиг уровня иммунитета в 80%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», - заявила Голикова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Еще семь регионов превысили показатель коллективного иммунитета в 72%.

«Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», - рассказала вице-премьер.

Общий показатель коллективного иммунитета по России составил 53,7%.

В четырех субъектах РФ эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Рост заболеваемости наблюдается в Калужской, Ростовской, Челябинской области и республике Калмыкия, сообщила Татьяна Голикова.

32 930 случаев COVID выявили в России за сутки

Зампред правительства обратила внимание, что почти все регионы страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне.

«Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее», - призвала Голикова.

В России за последние сутки выявили 32 930 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 3 304 человек, Санкт-Петербурге - 2 609 человек, и Московской области - 1 813 человек.
Общество,Татьяна Голикова,
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