Первый регион РФ достиг уровня иммунитета в 80%

Севастополь первым из российских регионов достиг коллективного иммунитета в 80%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
«У нас есть абсолютный лидер - город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», - заявила Голикова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Еще семь регионов превысили показатель коллективного иммунитета в 72%.
«Уровень выше 72% демонстрируют: Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область, Москва», - рассказала вице-премьер.
Общий показатель коллективного иммунитета по России составил 53,7%.
В четырех субъектах РФ эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Рост заболеваемости наблюдается в Калужской, Ростовской, Челябинской области и республике Калмыкия, сообщила Татьяна Голикова.
Зампред правительства обратила внимание, что почти все регионы страны по совокупным показателям, которые используются для измерения напряженности ситуации с коронавирусом, находятся в красной или оранжевой зоне.
«Это означает, что вирус продолжает распространяться, и прививаться нужно как можно скорее», - призвала Голикова.