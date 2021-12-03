Центры управления регионами обработали более 10 миллионов обращений граждан

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Оренбургскую область посетили центр управления регионом, оператором работы которых выступает автономная некоммерческая организация «Диалог регионы». В мероприятии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Дмитрий Чернышенко напомнил, что центры управления регионами создали по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года.
«За год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 миллионов обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в пять раз. Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре. Губернатор, принимая решение о выделении средств на те или иные задачи, также опирается на данные аналитики обращений граждан. Отмечу, что работа ЦУРов ведется во взаимодействии с координационным центром правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Игорь Комаров, в свою очередь отметил, что центры должны быть не только прикладным инструментом, но и принимать участие в выработке решений. Коммуникация жителей благодаря центрам с органами исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, люди должны видеть результаты.
«Это касается не только ситуационных инцидентов, но решения системных задач. Нам важно в первую очередь учитывать запросы жителей, и в этом ключевую роль играет работа центра управления регионом. Мы задействуем инструменты и аналитику ЦУР не только на уровне региона, но и буквально в каждой территории. Только за год работы на основании данных ЦУР была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнены капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 инженерные сети в Бугуруслане.подчеркнул, что функционирование ЦУР — это неотъемлемая часть цифровой трансформации Оренбургской области. Следующим этапом станет создание зональных и муниципальных центров управления для разработки и внедрения алгоритмов эффективного управления территориями», — сказал Денис Паслер.
С начала работы специалисты центра в Оренбуржье отработали более 29 тысяч сообщений в соцсетях с помощью системы «Инцидент Менеджмент». Более 44 тысяч вопросов поступило на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и более 2,7 тысяч — на портал «Активный гражданин». Сотрудники центра разработали и запустили чат-боты: сервис по приему вопросов через мессенджеры на прямую линию губернатора, Kesha_orb_bot, Progaz-56Bot и ProgkhBot. Также центр сформировал базу пунктов вакцинации от коронавируса по Оренбургской области для совместного проекта автономной некоммерческой организации «Диалог Регионы» и картографических сервисов.