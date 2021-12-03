Центры управления регионами обработали более 10 миллионов обращений граждан

«За год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 миллионов обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в пять раз. Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре. Губернатор, принимая решение о выделении средств на те или иные задачи, также опирается на данные аналитики обращений граждан. Отмечу, что работа ЦУРов ведется во взаимодействии с координационным центром правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан», — сказал Дмитрий Чернышенко.