Жители российского города вышли на протест из-за газа

Жители домов на улице в Махачкале, где больше недели отсутствует газоснабжение после взрыва и пожара в частном доме, устроили акцию протеста, сообщила пресс-служба администрации.

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После взрыва, который произошел 22 ноября, от газоснабжения были отключены 11 многоквартирных домов (более тысячи жителей), социально значимые объекты в зону отключения не попали. Восстановить газоснабжение планировали до 2 декабря,

но этого не произошло, передает РИА «Новости».

В результате жители микрорайона вышли на улицу и перекрыли проезжую часть, они «выразили недовольство тем, что газоснабжение до сих пор не восстановлено». Администрация сообщает, что «с 25 ноября по 2 декабря в Ленинском районе был введен режим ЧС». При этом «городским властям удалось добиться строительства нового газопровода для восстановления газоснабжения в данном микрорайоне». Для восстановления газоснабжения власти города проводят все необходимые мероприятия: организован поквартирный обход с целью осмотра приборов газоснабжения, подписаны соответствующие документы.

В компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» пояснили, что процедура затягивается из-за отсутствия исполнительно-технической документации на эти 11 домов, они не приняты на баланс города. Прежде компания сообщала, что частный дом, где произошел взрыв газа, не был официально подключен к системе газоснабжения.