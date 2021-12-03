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33 минуты назад

МХАТ имени Горького сменит название

Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького вернет свое историческое название и теперь будет именоваться Художественный театр — МХАТ им. М. Горького. Об этом заявил новый генеральный директор театра Владимир Кехман, сообщает ТАСС.

МХАТ имени Горького сменит название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького», - уточнил он.

Как напомнил Кехман, изначально театр назывался именно Художественным, потом стал Московским Художественным, а позднее МХАТом.

«Более того, МХАТ Горького будет просто "Художественным театром". Это произойдет уже в следующем году», - подчеркнул гендиректор.

Ранее Владимир Кехман заявил, что МХАТ имени Горького будет закрыт на ремонт на четыре месяца — с 1 июля по 1 ноября 2022 года.

«Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта», — пояснил он.

Владимира Кехмана назначили генеральным директором МХАТ им. М. Горького 27 октября 2021 года. В пресс-службе Минкультуры РФ добавили, что в новом качестве приоритетами работы Кехмана станут вопросы стабильного развития учреждения, а также поддержания рабочих взаимоотношений в коллективе и созидательной творческой атмосферы.

Общество,Владимир Кехман,Минкультуры,ИТАР-ТАСС,
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