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1 час назад

«Мастерская новых медиа» выпустила первых 70 «цифровых» специалистов для новых медиа

70 специалистов из 34 регионов России стали первыми выпускниками образовательной программы «Мастерская новых медиа» по направлению «Медиакоммуникации». Программа организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия – страна возможностей» на базе ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж».

«Мастерская новых медиа» выпустила первых 70 «цифровых» специалистов для новых медиа
Фото: «Мастерская новых медиа»«Мастерская новых медиа»

Обучение началось 26 августа 2021 года. 150 первых слушателей были разделены на два потока.

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«У нашей программы есть три цели. Первая – чтобы каждый из вас на своем месте стал сильнее, профессиональнее, лучше понимал, что и в какой момент можно сделать, чтобы достичь стоящих перед вами целей. Вторая – сформировать кадровый резерв: очень много информационных задач стоит перед органами власти, институтами развития, частными компаниями, и от них постоянно приходит запрос – где найти талантливых информационщиков, медийщиков, контентмейкеров. И мы рассчитываем, что сможем поспособствовать вашему карьерному и профессиональному продвижению. Третья – создать сообщество, которое сможет менять социальные процессы в нашей стране и в позитивном ключе на них влиять, чтобы людям в нашей стране жилось лучше, комфортнее, понятнее, увереннее», – рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Спикерами заключительного модуля стали специалисты по взаимоотношениям власти и общества, врачи и волонтеры-медики, борющиеся с пандемией коронавируса, специалисты в сфере IT-безопасности и другие.

Также генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров и генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак поделились со слушателями взглядами на вызовы, которые стоят перед обществом и медиасферой.

В течение всей программы обучения слушателей сопровождал Мастер из числа профессионалов-практиков, достигших выдающихся результатов в новых медиа. Среди них редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Мастера со своими командами проводили практические курсы для слушателей программы в своих студиях, разбирали их и давали обратную связь. Ряд слушателей получат экспертную и иную поддержку от мастеров в реализации медиапроектов.

«Мастерская новых медиа» – это лучший образовательный проект на сегодня в нашей стране для людей, которые работают в медиа. Мастерская задала такую высокую планку, что превзойти ее невозможно. Я буду всем советовать сюда попасть, потому что здесь вы по-новому посмотрите на вашу профессию, здесь реально «перешивают» мозги, обучают правильному стратегическому видению развития вашего медиапроекта. Помимо новых знаний, «Мастерская новых медиа» – это еще и новые друзья, новые знакомства, это семья медийщиков, которые понимают друг друга. Это сообщество, которому вместе реально интересно менять вокруг себя среду таким образом, чтобы она была полезной и ответственной», — рассказал выпускник Мастерской, главный редактор издания KazanFirst Кирилл Шлыков.

Общество,Маргарита Симоньян,Арам Габрелянов,Алексей Комиссаров,Владимир Соловьев,Russia Today,Вести ФМ,РИА Новости,
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