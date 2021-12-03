Должников предложили привлекать к уборке снега

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлекать должников по ЖКУ к уборке снега. Об этом парламентарий заявила телеканалу «360».

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По мнению Разворотневой, предложение участвовать в уборке снега, когда с ней не справляются коммунальные службы, должно пользоваться спросом среди должников.

«Среди них есть разные люди — кто-то просто забывает платить, а есть реально бедные. В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности. Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать», - считает депутат.

В свою очередь, эксперт ЖКХ, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.рф» Павел Степура отметил, что в уборке снега могут быть заинтересованы также студенты или временно неработающие люди. При этом с гражданами необходимо вести планомерную работу, уверен эксперт.

«У нас сейчас в большинстве новостей речь о коммунальщиках в стиле "опять не справились". Когда в таком негативе приходишь к жителям и просишь помочь поработать, конечно, будет отказ», - сказал Степура.