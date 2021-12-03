В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
18 минут назад

Должников по ЖКУ предложили привлекать к уборке снега

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила привлекать должников по ЖКУ к уборке снега. Об этом парламентарий заявила телеканалу «360».

Должников предложили привлекать к уборке снега
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Разворотневой, предложение участвовать в уборке снега, когда с ней не справляются коммунальные службы, должно пользоваться спросом среди должников.

«Среди них есть разные люди — кто-то просто забывает платить, а есть реально бедные. В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности. Мне кажется, если поставить идею на массовую основу, она вполне могла бы сработать», - считает депутат.

В свою очередь, эксперт ЖКХ, создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.рф» Павел Степура отметил, что в уборке снега могут быть заинтересованы также студенты или временно неработающие люди. При этом с гражданами необходимо вести планомерную работу, уверен эксперт.

Списали и забыли: как государство прощает должников

«У нас сейчас в большинстве новостей речь о коммунальщиках в стиле "опять не справились". Когда в таком негативе приходишь к жителям и просишь помочь поработать, конечно, будет отказ», - сказал Степура.

Ранее власти Санкт-Петербурга запустили проект «Снежный помощник». Горожанам предложили участвовать в уборке снега за 150 рублей в час. Однако желающих оказалось немного – из 27 откликнувшихся на призыв лишь 10 человек подписали договор и приступили к работе.

Общество,Правительство Санкт-Петербурга,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители