32 974 новых случая коронавируса выявили в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 32 974 новых случая заражения коронавирусом. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились более 9,7 млн жителей страны, сообщается на сайте федерального оперштаба.

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Число летальных исходов за сутки составило 1215. Всего за время пандемии жертвами инфекции стали 280 072 жителя страны.

Из больниц по выздоровлению за прошедшие сутки выписаны 35 182 пациента. Общее количество выздоровевших от коронавируса россиян в настоящее время превышает 8,4 млн. Под наблюдением медиков находятся 1,7 млн человек.

В Москве, которая остаётся лидером в России по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, за сутки выявлено 3356 случаев заражения. Скончались 93 человека и 3718 — выздоровели.