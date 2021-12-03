Россия проведёт первые «Женевские чтения» по Целям устойчивого развития

В понедельник в отделении ООН в Женеве начнутся первые «Женевские чтения ЦУР» - международная конференция по развитию многостороннего сотрудничества в области Целей устойчивого развития (ЦУР).

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С 6 по 9 декабря участники конференции обсудят вопросы достижения ЦУР странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в период пандемии, изучат лучшие практики субъектов РФ по интеграции ЦУР в локальные социально значимые инициативы, обсудят роль бизнеса в устойчивом развитии регионов и обозначат направления и ключевые тренды социальных программ бизнеса в соответствии с ЦУР.

По итогам конференции будет согласован документ об учреждении постоянной диалоговой площадки «Женевские чтения ЦУР» под эгидой постоянного представительства Российской Федерации при отделении ООН в Женеве и отделения ООН в Женеве. Эта площадка станет основой экспертной платформы многостороннего сотрудничества по ускорению прогресса достижения Целей устойчивого развития.

Организаторами новой конференции выступили благотворительный фонд «Культурные сезоны», Постоянное представительство РФ при отделении ООН в Женеве, Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и Российская ассоциация содействия ООН. Модераторы дискуссии – депутат Госдумы Анатолий Карпов и руководитель аппарата генерального директора отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе.