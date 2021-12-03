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1 час назад

Дед Мороз раскрыл свое отчество

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, какое у него отчество. Тонкостями своей биографии он поделился в интервью РИА Новости.

"Конечно, я Мороз Никитич!", - ответил он на вопрос, есть ли у него отчество.

Вместе с тем любимый детский персонаж рассказал и о своей семье — жене, внучке и ее родителях.

"Конечно, есть, Матушка Метелица. Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", - прокомментировал Дед Мороз вопрос о его жене.

Он также отметил, что, кроме погоды, на плечах Метелицы лежит хозяйство по дому и поддержание имиджа звездного мужа.

Дед Мороз высказался о глобальном потеплении

А вот Снегурочка оказалась неродной им внучкой. О родной семье девочка говорить не любит.

"Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка - девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит", - сказал Дед Мороз.

Ответил волшебник и на актуальный вопрос — безопасно ли приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии.

"А почему бы и нет? Главное - быть уверенным и в себе, и в них", - заявил персонаж.

Он подчеркнул, что можно у волшебников попросить QR-код.

"Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело разобраться между собой", - резюмировал Дед Мороз.

Общество,Видео,РИА Новости,
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