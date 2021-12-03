Дед Мороз раскрыл свое отчество

"Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка - девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит", - сказал Дед Мороз.