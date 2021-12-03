Дед Мороз раскрыл свое отчество

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, какое у него отчество. Тонкостями своей биографии он поделился в интервью РИА Новости.
"Конечно, я Мороз Никитич!", - ответил он на вопрос, есть ли у него отчество.
Вместе с тем любимый детский персонаж рассказал и о своей семье — жене, внучке и ее родителях.
"Конечно, есть, Матушка Метелица. Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей", - прокомментировал Дед Мороз вопрос о его жене.
Он также отметил, что, кроме погоды, на плечах Метелицы лежит хозяйство по дому и поддержание имиджа звездного мужа.
А вот Снегурочка оказалась неродной им внучкой. О родной семье девочка говорить не любит.
"Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка - девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит", - сказал Дед Мороз.
Ответил волшебник и на актуальный вопрос — безопасно ли приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку в эпоху пандемии.
"А почему бы и нет? Главное - быть уверенным и в себе, и в них", - заявил персонаж.
Он подчеркнул, что можно у волшебников попросить QR-код.
"Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело разобраться между собой", - резюмировал Дед Мороз.