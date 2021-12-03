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1 час назад

«Кто верит нам?»: мать погибшего на «Листвяжной» рассказала о нарушениях

Мать одного из погибших на «Листвяжной» горняков рассказала, что ее сын постоянно жаловался на нарушения на шахте.

По словам женщины, руководство не обращало внимание на жалобы шахтеров.

«Да все нарушения там были. И сын приходил, часто говорил о нарушениях. Но кто верит нам, шахтерам?» - сказала она «Известиям».

Мать погибшего горняка добавила, что и сама 30 лет проработала на шахте и не понаслышке знает, что это такое.

Восстановлены события в шахте «Листвяжная» после взрыва

25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.

Накануне президент России Владимир Путин провел заседание по вопросам безопасности на шахтах Кузбасса. Присутствующие на заседании председатель совета директоров холдинга «СДС-Уголь» (компания-владелец «Листвяжной) Михаил Федяев и генеральный директор Геннадий Алексеев согласились нести любую ответственность за произошедшую на шахте «Листвяжная» трагедию.

Общество,Видео,Геннадий Алексеев,Михаил Федяев,Владимир Путин,газета "Известия",
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