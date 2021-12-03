Мать одного из погибших на «Листвяжной» горняков рассказала, что ее сын постоянно жаловался на нарушения на шахте.

По словам женщины, руководство не обращало внимание на жалобы шахтеров.

«Да все нарушения там были. И сын приходил, часто говорил о нарушениях. Но кто верит нам, шахтерам?» - сказала она «Известиям».

Мать погибшего горняка добавила, что и сама 30 лет проработала на шахте и не понаслышке знает, что это такое.

25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Задержаны директор шахты «Листвяжная», его первый заместитель и начальник участка.