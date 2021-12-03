Ученые определили срок реальной угрозы омикрона

Реальная угроза, которую представляет новый «омикрон»-штамм коронавируса, будет понятна к Новому году. Об этом заявили ученые из консультативной группы при правительстве Великобритании, пишет РИА Новости со ссылкой на Independent.

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По мнению экспертов, на то, чтобы определить, насколько опасен новый штамм, какой уровень госпитализаций он вызывает и как обходит имеющийся иммунитет, понадобится около месяца.

Если через месяц число госпитализаций резко не вырастет, можно будет «начинать расслабляться», считают консультанты британского правительства.

При этом они отмечают, что резкое ухудшение ситуации в случае реальной опасности «омикрона» будет заметно раньше – уже через две недели.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый вариант вируса греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC). Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет.