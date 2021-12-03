«Адова машинка!»: москвичи испугались возможного «чипирования»

Жители Басманного района Центрального административного округа Москвы пожаловались на «устрашающие» звуки, доносящиеся из системы оповещения населения.

Житель района опубликовал в Facebook видео, на котором из установленной на столбе системы доносится скрип, скрежет, нечленораздельное бормотание, помехи и пиканье.

«Адова машинка! Устрашающие звуки! Может, это начало чипирования? Может, давайте эти кричалки из рогаток расстреливать, чтобы народ не пугали?» - предложил автор поста.

Москвичи в комментариях высказали свои предположения о происхождении подозрительных звуковых сигналов.

«Марс атакует!!!», «Там явно что-то не договаривают. Может, надо бежать куда?», «Идет призыв чудищ из потусторонних миров. Готовьтесь к нашествию», «Какой-то сплошной экспеллиармус и авада кедавра», - написали пользователи.