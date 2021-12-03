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54 минуты назад

«Адова машинка!»: москвичи испугались возможного «чипирования»

Жители Басманного района Центрального административного округа Москвы пожаловались на «устрашающие» звуки, доносящиеся из системы оповещения населения.

Житель района опубликовал в Facebook видео, на котором из установленной на столбе системы доносится скрип, скрежет, нечленораздельное бормотание, помехи и пиканье.

«Адова машинка! Устрашающие звуки! Может, это начало чипирования? Может, давайте эти кричалки из рогаток расстреливать, чтобы народ не пугали?» - предложил автор поста.

Москвичи в комментариях высказали свои предположения о происхождении подозрительных звуковых сигналов.

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«Марс атакует!!!», «Там явно что-то не договаривают. Может, надо бежать куда?», «Идет призыв чудищ из потусторонних миров. Готовьтесь к нашествию», «Какой-то сплошной экспеллиармус и авада кедавра», - написали пользователи.

О проверке системы оповещения населения в центре Москвы сообщалось 8 ноября. Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Общество,Видео,
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