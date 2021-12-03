«Адова машинка!»: москвичи испугались возможного «чипирования»

Жители Басманного района Центрального административного округа Москвы пожаловались на «устрашающие» звуки, доносящиеся из системы оповещения населения.
Житель района опубликовал в Facebook видео, на котором из установленной на столбе системы доносится скрип, скрежет, нечленораздельное бормотание, помехи и пиканье.
«Адова машинка! Устрашающие звуки! Может, это начало чипирования? Может, давайте эти кричалки из рогаток расстреливать, чтобы народ не пугали?» - предложил автор поста.
Москвичи в комментариях высказали свои предположения о происхождении подозрительных звуковых сигналов.
«Марс атакует!!!», «Там явно что-то не договаривают. Может, надо бежать куда?», «Идет призыв чудищ из потусторонних миров. Готовьтесь к нашествию», «Какой-то сплошной экспеллиармус и авада кедавра», - написали пользователи.
О проверке системы оповещения населения в центре Москвы сообщалось 8 ноября. Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.