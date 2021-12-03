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9 минут назад

Умер писатель Андрей Балабуха

Российский писатель-фантаст, поэт, критик и переводчик Андрей Балабуха умер в возрасте 74 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга по издательским вопросам Татьяна Алферова.

Умер писатель Андрей Балабуха
Фото: Сообщество "Фанткритик-2019" в социальной сети "Вконтакте" Сообщество "Фанткритик-2019" в социальной сети "Вконтакте"

"Умер Андрей Дмитриевич Балабуха", - говорится в сообщении Алферовой. По ее словам, писатель умер 2 декабря в больнице.

Балабуха родился 10 апреля 1947 года в Ленинграде. В литературе дебютировал в 1966 году участием в коллективной радиоповести ленинградских писателей-фантастов "Время кристаллам говорить". Его первый рассказ - "Аппендикс" - был опубликован в 1967 году в ежегоднике "Фантастика". Переводил произведения Джеймса Грэма Болларда (Великобритания), Алгиса Будриса (США), Питера О’Доннела (Великобритания) и многих других. Выступил автором критических работ об иностранных писателях - Айзеке Азимове, Жюле Верне, Роджере Желязны, Станиславе Леме, Герберте Уэллсе и других.

Дважды лауреат Ефремовской премии - за общий вклад в отечественную фантастику (1992) и за выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической литературы (2009); дважды лауреат литературной премии им. А.Р. Беляева (Беляевской премии) и обладатель ряда других наград.

Общество,Роджер Желязны,Герберт Уэллс,Жюль Верн,Айзек Азимов,
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