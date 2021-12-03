Умер писатель Андрей Балабуха

Российский писатель-фантаст, поэт, критик и переводчик Андрей Балабуха умер в возрасте 74 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя Союза писателей Санкт-Петербурга по издательским вопросам Татьяна Алферова.

Балабуха родился 10 апреля 1947 года в Ленинграде. В литературе дебютировал в 1966 году участием в коллективной радиоповести ленинградских писателей-фантастов "Время кристаллам говорить". Его первый рассказ - "Аппендикс" - был опубликован в 1967 году в ежегоднике "Фантастика". Переводил произведения Джеймса Грэма Болларда (Великобритания), Алгиса Будриса (США), Питера О’Доннела (Великобритания) и многих других. Выступил автором критических работ об иностранных писателях - Айзеке Азимове, Жюле Верне, Роджере Желязны, Станиславе Леме, Герберте Уэллсе и других.