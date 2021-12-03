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49 минут назад

Перечислены красные линии России в отношениях с Украиной

Безопасность Крыма, Донбасса и русской общины на Украине — основные «красные линии» для России в отношениях с соседней страной. Об этом рассказал исполняющий обязанности декана факультета международных отношений МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов в интервью «Ленте.ру».

Перечислены красные линии России в отношениях с Украиной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Россия не оставит без внимания чудовищные катастрофы вроде событий в Одессе 2 мая 2014 года. Для русского общественного сознания они имели фундаментальное значение. Случившееся больше всего навредило Украине, то также нанесло ущерб России, поставив внутриполитический вопрос, считает политолог.

Сушенцов указал, что обеспечение безопасности православных святынь — еще одна невероятно важная «красная линия» для России. Вопросы по поводу их сохранения нельзя решить дистанционно. Политолог заявил, что в этом случае остается только надеяться на «инстинкт самосохранения украинских властей».

Как подчеркнул Сушенцов, Россия уже пыталась участвовать во внутренней политике Украины, и по разным причинам эти попытки дали отрицательный эффект. Он предположил, что власти России в настоящее время могут бездействовать, чтобы избиратели на Украине сами смогли оценить последствия собственного выбора.

Он заключил, что сейчас Украина для России «просто препятствие».

Общество,Валдайский клуб,МГИМО,Lenta.ru,
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