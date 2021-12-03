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56 минут назад

16-летний мальчик получил руки-протезы после удара током.Видео

Дениса из Красноярска ударило током после того, как он залез на подстанцию. После долгой реабилитации 16-летний мальчик получил руки-протезы. Видео публикует telegram-канал «Лента добра».

На кадрах можно увидеть, как парень практикуется с новыми руками. Сообщается, что он уже может брать стакан со стола и печатать на клавиатуре. Стоит отметить, что родители Дениса после трагичного инцидента не знали выживет ли их сын. Через него прошли два разряда по 10 тысяч вольт. На протезы подросток заработал, проводя прямые эфиры своих любимых видеоигр. Парень управлял персонажами

с помощью ног.

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