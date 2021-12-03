Рошаль рассказал о новой угрозе российским медикам в пандемию

«Когда за рубежом возникает какая-то проблема у врачей, ими занимается страховая компания, они застрахованы, и страховая компания борется за то, чтобы было все нормально. А здесь сами врачи выискивают, кто их будет защищать. То, что должна в стране наконец-то быть создана защита юридическая и страхования медицинских сотрудников, не только врачей, никаких сомнений нет», — добавил Рошаль.