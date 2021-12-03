Дед Мороз рассказал о запросах россиян

— Маленький человечек — слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, «гаджеты». А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так, куклы, конфеты. А родители все кредит, да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь, — сказал он, отвечая на вопрос, какие запросы у современных детей.