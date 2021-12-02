Шульман отреагировала на «комплимент» Оксимирона

Политолог Екатерина Шульман прокомментировала признание ее рэпером Оксимироном самой «сексапильной милфой».

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Оксимирон (Мирон Федоров) упомянул Шульман в треке «Агент» из нового альбома «Красота и уродство», вышедшего накануне, 1 декабря.

В треке есть строчка: «Знай, Джей Ло - тупо в урну, заберите Уму Турман. Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман» (милфа – от англ. MILF - mother I'd like to f*сk, сексуально привлекательная женщина среднего возраста).

На просьбу издания «Подъем» прокомментировать строчку из трека Оксимирона, Шульман ответила: «Я далека от мира музыки».