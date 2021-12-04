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56 минут назад

Россияне пропустят полное затмение

Полное затмение Солнца произойдет 4 декабря. Однако россияне его пропустят, сообщается на сайте Московского планетария.

Россияне пропустят полное затмение
Фото: Borja Suarez / ReutersBorja Suarez / Reuters

«Четвертого декабря 2021 года произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,037 в 10.34 по Москве. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды», — отмечается в сообщении.

Частные фазы затмения при благоприятных погодных условиях станут видимыми в Антарктиде, на юге Южной Африки и Намибии, а также на юге Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В России это явление наблюдать не получится. При полном затмении возможно увидеть солнечную корону, звезды и планеты, которые находятся вблизи Солнца.

Ранее россиянам показали самое долгое за 500 лет лунное затмение из космоса. Космонавты России увидели с МКС это явление и сделали редкие снимки из иллюминатора модуля «Наука».

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