Россияне пропустят полное затмение

«Четвертого декабря 2021 года произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,037 в 10.34 по Москве. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды», — отмечается в сообщении.

Частные фазы затмения при благоприятных погодных условиях станут видимыми в Антарктиде, на юге Южной Африки и Намибии, а также на юге Южной Америки и в южных акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В России это явление наблюдать не получится. При полном затмении возможно увидеть солнечную корону, звезды и планеты, которые находятся вблизи Солнца.