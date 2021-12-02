Срок действия сертификатов переболевших COVID изменили

Срок действия документов о перенесенной коронавирусной инфекции продлили до 12 месяцев со дня выздоровления. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что все новые сертификаты оформляют на этот период, а ранее выданные сейчас увеличивают до 12 месяцев.

"Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты", — подчеркнул Кузнецов.

Ранее документ о перенесенной болезни выдавался на шесть месяцев.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, решение было принято из-за снижения показателя повторного заболевания COVID-19, которое встречается всего в 0,74% случаев.