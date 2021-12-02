Гусман осудил антиваксерские заявления Шукшиной

«Я приехал в Россию полностью вакцинированный, но мне не дают QR-код — потому что их вакцины мы не признали. Они нашу тоже не признают. Вот эта игра в политику во времена такого страшного всемирного несчастья, как пандемия, мне кажется отвратительной и унизительной», — отметил Гусман.