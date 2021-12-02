Гусман осудил антиваксерские заявления Шукшиной

Режиссер Юлий Гусман раскритиковал заявления актрисы Марии Шукшиной касательно вакцинации. В интервью для канала RTVI режиссер признался, что хоть и хорошо относится к знаменитостям-участникам антиваксерских выступлений, считает, что они «творят преступление».
«Я очень люблю Машу Шукшину, хорошо отношусь к другим участникам антиваксерных выступлений. Но эти интеллигентные люди, мои добрые знакомые, несут полный бред, творят преступление. Вакцина может действовать лучше или хуже, но она фактически дает гарантию спасения от смерти. Тяжелейшей смерти! Это я как врач говорю», — заявил Гусман.
Режиссер отметил, что сам при первой возможности сделал прививку от COVID-19 — сначала Pfizer, а после ревакцинировался «Спутником V». Кроме того, он положительно относится к идее QR-кодов, подчеркивая, что в этом вопросе нужно действовать с умом и не вызывать негатива в обществе.
«Я приехал в Россию полностью вакцинированный, но мне не дают QR-код — потому что их вакцины мы не признали. Они нашу тоже не признают. Вот эта игра в политику во времена такого страшного всемирного несчастья, как пандемия, мне кажется отвратительной и унизительной», — отметил Гусман.