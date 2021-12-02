В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
28 минут назад

Попова: COVID-19 становится сезонным заболеванием

Подъем заболеваемости COVID-19 прогнозировался и наблюдался с середины сентября, коронавирус становится сезонным заболеванием, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на интервью Поповой радиостанции «Комсомольская правда».

Попова: COVID-19 становится сезонным заболеванием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«(В России) подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. Ключевое слово — что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени манеры нового нашего гостя планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября», — сказала Попова.

По словам главного санитарного врача, в этом году коронравирус уже пришел в прогнозируемое время «и обеспечил сезонную осеннюю волну (заболеваемости), которую мы сейчас наблюдаем».

Попова отметила, что при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и обретении коллективного иммунитета путем вакцинации ставится барьер перед COVID-19.

«Пока мы не научимся делать все, как следует, у него будет сезонное развитие», — отметила глава Роспотребнадзора.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители