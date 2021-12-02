Попова: COVID-19 становится сезонным заболеванием

Подъем заболеваемости COVID-19 прогнозировался и наблюдался с середины сентября, коронавирус становится сезонным заболеванием, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на интервью Поповой радиостанции «Комсомольская правда».
«(В России) подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. Ключевое слово — что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени манеры нового нашего гостя планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября», — сказала Попова.
По словам главного санитарного врача, в этом году коронравирус уже пришел в прогнозируемое время «и обеспечил сезонную осеннюю волну (заболеваемости), которую мы сейчас наблюдаем».
Попова отметила, что при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и обретении коллективного иммунитета путем вакцинации ставится барьер перед COVID-19.
«Пока мы не научимся делать все, как следует, у него будет сезонное развитие», — отметила глава Роспотребнадзора.