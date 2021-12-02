Попова: COVID-19 становится сезонным заболеванием

«(В России) подъем сезонный, который мы прогнозировали и наблюдаем с середины сентября. Ключевое слово — что прогнозировали. Мы уже понимаем в определенной степени манеры нового нашего гостя планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября», — сказала Попова.