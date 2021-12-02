Исследование Rambler&Co: Более трети россиян заняты в волонтерской деятельности

Согласно опросу, добровольцы чаще всего помогают детям и пенсионерам

Фото: ТАСС ТАСС

5 декабря в мире отмечается День добровольца – праздник волонтёров и неравнодушных людей. По всей России запланированы мероприятия, которые призваны вдохновить на помощь нуждающимся. Например, в Воронеже наградят самых активных волонтёров, в Москве в этом году представят логотип для городского добровольческого движения, в Ленинградской области впервые вручат знак отличия «За вклад в развитие добровольческого движения региона». Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей со всей России, был ли у них опыт безвозмездной помощи.

Видео дня

По результатам исследования, в волонтёрской деятельности участвовали более трети опрошенных россиян – 35%. Половина из них (50%) занимается безвозмездной помощью только по определённым поводам или датам, для 16% волонтёрство – вторая работа. Остальные следуют личному графику и принимают участие в таких мероприятиях от нескольких раз в неделю до нескольких раз в месяц или год.

Чаще всего добровольцы помогают нуждающимся в медицинской помощи или особом уходе (19%), а также детям и пенсионерам (по 18%). В приютах для животных волонтёрят 16%, в благотворительных организациях – 13%. Спортивные мероприятия привлекают 6% готовых безвозмездно помочь людей. В политике и на местах чрезвычайных происшествий заняты по 5% волонтёров.

Главная мотивация для добровольцев – это простое желание помогать (44%). Примерно пятая часть (24%) хотят чувствовать свою пользу для общества. 17% делают это по личным мотивам, 9% ушли в волонтёрство после пережитой собственной тяжёлой жизненной ситуации. По 3% людей приняли решение на основе примера друзей и родственников, а также других волонтёров.

Респонденты, которые ни разу не были волонтёрами, среди причин указывают отсутствие времени (20%), желания (21%) или того и другого сразу (28%). Но при этом почти треть (31%) считают, что оказывают помощь обществу по-другому: 44% перечисляют деньги благотворительным организациям, 21% работают в сфере образования, 14% – в соцзащите, 11% респондентов – врачами, 10% занимаются охраной правопорядка.