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19 минут назад

Пока вы спали: последний козырь Лукашенко и рост цен из-за Турции

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: последний козырь Лукашенко и рост цен из-за Турции
Фото: ТАССТАСС

ПЦР на 48 часов и карантин: Россия готовится к встрече с омикроном

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Из-за риска распространения омикрон-штамма коронавируса Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин, для людей, прибывающих из стран риска. Как отмечают «Известия», речь идет о странах Южной Африки, где ранее находили новый штамм (ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Танзания, Эсватини), а также о Гонконге.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил газете, что омикрон-штамм рано или поздно попадет в РФ, хотя принятые Роспотребнадзором меры и снижают угрозу. Врач отметил, что «так или иначе, в поездках люди общаются друг с другом, с проводниками в самолете». Гарантией от омикрона, по его мнению, могло бы стать только полное закрытие границ и введение карантина для всех приезжающих из-за рубежа.

Приморье, Сахалин и Курилы укрепят «Каракуртами»

Минобороны укрепит Приморье, Сахалин и Курилы малыми ракетными кораблями (МКР) «Каракурт», рассказали «Известия» со ссылкой на источники в министерстве. «Каракурты», в частности, войдут в состав 165-й бригады охраны водного района Тихоокеанского флота, базирующейся во Владивостоке.

По данным газеты, со временем эти МКР заменят старые советские ракетные корабли и катера. Эксперты заявили, что «Каракурты» обладают хорошей мореходностью и способны совершать дальние походы, что значительно усилит Тихоокеанский флот. В состав вооружения МКР войдут зенитные комплексы «Панцирь-М».

Турция подогрела российскую инфляцию

«Независимая газета» рассказала, что за неделю темпы инфляции в России ускорились в два раза, а повлияло на это резкое подорожание путевок в Турцию - за неделю сразу более чем на 55 процентов. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ ускорилась уже до 8,4 процента.

Часть опрошенных «НГ» экспертов считает, что это еще не пиковые значения. Старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова заявила, что инфляция в стране может достигнуть 9,5–10 процентов в первом квартале 2022 года, после этого стабилизируется, а затем постепенно пойдет вниз. На снижение инфляции может уйти 10–12 месяцев.

«Последний козырь Лукашенко»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко использовал свой «последний козырь» в противостоянии с Западом, пишет «Независимая газета». Этим козырем является угроза официально признать Крым российской территорией: политолог Петр Кузнецов считает, что последние заявления Лукашенко - это информационно-смысловая атака, единственная цель которой - «путем шантажа и ультиматумов принудить Запад к диалогу».

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в Крым. Лукашенко подчеркнул, что эта поездка будет означать признание полуострова частью РФ. Кузнецов отметил, что глава Белоруссии «хозяина своего слова, в том смысле, что хозяин захотел – дал, захотел – забрал».

Как Украина стала главной новостью

Заявления о рисках новой войны на Украине стали темой номер один в международной повестке. Как пишет «Коммерсант», эту тему активно комментируют в Москве, Вашингтоне, ЕС и НАТО; опрошенные газетой эксперты заявили, что наплыв тревожных новостей связан с подготовкой переговоров США и России в декабре, «перед которыми и повышается планка».

Политолог Александр Габуев подчеркнул, что в России убеждены - обсуждать украинский кризис имеет смысл только с США, так как правительство в Киеве сильно зависит от Вашингтона и «будет делать, что им скажут в Вашингтоне».

Общество,Александр Габуев,Николай Малышев,Петр Кузнецов,Александр Лукашенко,Анна Бодрова,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,Роспотребнадзор,ЕС,Независимая газета,газета "Известия",
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