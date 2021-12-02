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1 час назад

В России выявили еще 33 389 случаев COVID

За последние 24 часа в России у 33 389 человек выявили коронавирус. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Стопкоронавирус.рф.

33 389 новых случаев COVID выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровели за то же время 35 185 пациентов в 85 регионов, скончался 1 221 человек.

Наибольший суточный прирост заболеваемости COVID-19 показали Москва - 3 805 случаев, Санкт-Петербург - 2 623 случаев и Московская область 1 475.

Так в столице за последние 24 часа были госпитализированы 869 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 568 пациентов.

За сутки в городе выздоровели еще 3 634 человека после прохождения лечения от COVID-19 . Умерли от коронавируса 92 пациента.

Меньше всего пациентов с коронавирусом было зафиксировано в республике Калмыкия - 26 заболевших, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 14 и 12 соответственно.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 9 703 107 заболеваний коронавирусной инфекцией. За весь период скончались от COVID-19 277 640 человек, полностью выздоровели после лечения 8 400 117 пациентов в 85 регионах.

Согласно мировой статистике, опирающейся на данные Минздравов государств, Россия находится на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом за весь период эпидемии COVID-19.

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