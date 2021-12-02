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21 минуту назад

Правила получения медотвода от прививки изменятся в России

В России могут упростить правила получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, сообщает газета «Коммерсант».

Правила получения медотвода от прививки изменятся в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министерство здравоохранения России намерено решить эту задачу во всех регионах к 1 февраля 2022 года. К этому времени регионам будут направлять данные о наличии у россиян противопоказаний к вакцине против коронавируса в единый портал госуслуг. Сами граждане будут получать справки по форме, утвержденной Минздравом.

Однако жители Москвы смогут получать такие справки уже с 2 декабря 2021 года. В городе технологию по формированию цифрового регистра отработают перед тем, как на нее перейдет вся страна.

Депздрав Москвы включил в перечень заболеваний и состояний, при которых выдается медотвод от вакцинации, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, жизнеугрожающие и неотложные состояния. Кроме того, в ряде случаев решение о медицинском отводе может принять лечащий врач.

Ранее вирусолог и доктор биологических наук Александр Шестопалов сообщил, что российских докторов, дающих необоснованный медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно наказывать.

Общество,Александр Шестопалов,Минздрав РФ,Газета "Коммерсантъ",
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