Правила получения медотвода от прививки изменятся в России

В России могут упростить правила получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19, сообщает газета «Коммерсант».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Министерство здравоохранения России намерено решить эту задачу во всех регионах к 1 февраля 2022 года. К этому времени регионам будут направлять данные о наличии у россиян противопоказаний к вакцине против коронавируса в единый портал госуслуг. Сами граждане будут получать справки по форме, утвержденной Минздравом.

Однако жители Москвы смогут получать такие справки уже с 2 декабря 2021 года. В городе технологию по формированию цифрового регистра отработают перед тем, как на нее перейдет вся страна.

Депздрав Москвы включил в перечень заболеваний и состояний, при которых выдается медотвод от вакцинации, острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, жизнеугрожающие и неотложные состояния. Кроме того, в ряде случаев решение о медицинском отводе может принять лечащий врач.