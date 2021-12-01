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16 минут назад

Символ бедности из СССР: от чего нужно срочно избавиться

Ковер на стене — элемент интерьера, который плотно закрепился в квартирах россиян еще в СССР. Однако, если в те времена он считался показателем зажиточности, то уже в начале-середине двухтысячных превратился в символ упадка и бедности.

Символ бедности из СССР: от чего нужно срочно избавиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Откуда эта мода?

В Советском союзе довоенного времени ковры были довольно редкой роскошью, которую могли себе позволить только обеспеченные семьи — в домах победнее были в лучшем случае лишь небольшие коврики.

Массовое распространение настенных ковров пришлось на шестидесятые годы 20 века и во многом было связано с активным переездом в новые «квартиры-хрущевки». Из-за низкого качества нового массового панельного домостроения звукоизоляция в таких домах оставляла желать лучшего, а потому популярным средством улучшить звуко- и теплоизоляцию стало именно развешивание на стенах ковра.

Жизнь на фоне ковра

Так, постепенно к середине восьмидесятых годов ковер на стене был атрибутом каждой второй, а то и первой советской квартиры. Кроме того, в последствии появилось и множество бытовых привычек и правил, связанных с ним.

Все знали, как правильно вешать главный настенный «аксессуар», и что как минимум раз-два в год его нужно выбивать.

Не менее удачно пережили настенные ковры и 90-е годы, став крайне популярным фоном для фотографий.

Конец эпохи

Однако в двухтысячных ковры уже стали смотреться пережитком времени. Они не добавляли ни уюта, ни статуса, а только собирали пыль.

Так или иначе до сих пор они продолжают висеть на стенах многих российских домов. С приходом эры цифровой фотографии интернет наполнился тысячами портретов, снятых на фоне ковра. Так, почти сразу после этого ковер в сети стал мемом. Примерно в эти же годы эти предметы антуража стали массово убираться из квартир, а сейчас по-прежнему висят в основном там, где целенаправленно сделан ремонт в стиле СССР.

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