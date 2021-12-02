На Кубани пройдет «Казачий диктант»

Просветительская акция «Казачий диктант» пройдет с 3 по 5 декабря в школах Краснодарского края. Об этом пишет «Кубанские новости».

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края пресс-служба администрации Краснодарского края

Так, написать диктант можно будет и в онлайн-формате — тестирование станет доступно на сайтах Союза казачьей молодежи региона и Кубанского казачьего войска. Всего в регионе откроются 1,1 тысячи площадок в казачьих классах, группах и корпусах учебных заведений Кубани. Ожидается, что к акции присоединятся 85 тысяч человек.

«Казачий диктант» пройдет параллельно со всероссийским. Бланк заданий будет содержать два блока: общефедеральную часть, единую для всей страны, а также региональную — только для жителей Краснодарского края. Результаты диктанта станут известны 15 декабря. Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат соответствующие сертификаты.

Акция «Казачий диктант» проводится для приобщения молодежи к истории, культуре и обычаям кубанского казачества. Впервые проект запустили в 2018 году, тогда в нем приняли участие порядка 25 тысяч школьников.