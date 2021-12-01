В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
35 минут назад

32 837 новых случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России зафиксирован 32 837 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Стопкоронавирус.рф.

32 837 новых случаев COVID выявлено в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За 24 часа от COVID-19 скончались 1 226 человек в 85 регионах, 35 679 пациентов выздоровели после прохождения лечения.

Рекордсменами по суточному приросту заболеваемости COVID-19 стали Москва - 2 757 случаев, Санкт-Петербург - 2 419 случаев и Московская область 2 008.

Так в столице 24 часа были госпитализированы 905 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 593 пациента.

За сутки в городе вылечились еще 3 728 человек после прохождения лечения от коронавируса. Скончались от COVID-19 94 пациента.

Наименьшее число пациентов с коронавирусом было выявлено в республике Калмыкия - 27 случаев, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 9 и 4 соответственно.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 9 669 718 заболеваний коронавирусной инфекцией. За весь период умерли от COVID-19 276 419 человек, полностью выздоровели после лечения 8 364 932 пациента в 85 регионах.

Согласно мировой статистике, опирающейся на данные Минздравов государств, Россия располагается на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом за весь период эпидемии COVID-19.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители