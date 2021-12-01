32 837 новых случаев COVID выявлено в России

За последние сутки в России зафиксирован 32 837 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни, сообщает Стопкоронавирус.рф.

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За 24 часа от COVID-19 скончались 1 226 человек в 85 регионах, 35 679 пациентов выздоровели после прохождения лечения.

Рекордсменами по суточному приросту заболеваемости COVID-19 стали Москва - 2 757 случаев, Санкт-Петербург - 2 419 случаев и Московская область 2 008.

Так в столице 24 часа были госпитализированы 905 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 593 пациента.

За сутки в городе вылечились еще 3 728 человек после прохождения лечения от коронавируса. Скончались от COVID-19 94 пациента.

Наименьшее число пациентов с коронавирусом было выявлено в республике Калмыкия - 27 случаев, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 9 и 4 соответственно.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 9 669 718 заболеваний коронавирусной инфекцией. За весь период умерли от COVID-19 276 419 человек, полностью выздоровели после лечения 8 364 932 пациента в 85 регионах.