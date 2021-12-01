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5 часов назад

«Железная девочка»: вдова Градского восхитила поклонников

Поведение вдовы Александра Градского, 37-летней модели Марины Коташенко, на церемонии прощания с артистом поразило его поклонников. Присутствующие восхитились стойкостью молодой женщины. Вдову назвали «железной девочкой», сообщает NEWS.ru.

«Железная девочка»: вдова Градского восхитила поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам фанатов Певца, Коташенко достойно переживает трагедию.

«Марина кажется такой хрупкой блондинкой, но внутри, видимо, есть стержень. Не зря же Александр Борисович выбрал её и прожил с ней 17 лет. Железная девочка!» — поразилась одна из поклонниц музыканта.

Пришедшая на панихиду женщина добавила, что рядом с Мариной, сидящей в первом ряду театра «Градский холл», прямо возле сцены с гробом ее мужа, постоянно находятся друзья и коллеги артиста. В их числе певец Александр Розенбаум, композитор Алексей Рыбников, возглавивший театр после смерти Градского, и другие близкие певца.

Ранее сообщалось, что в здании театра «Градский холл» началась церемония прощания с народным артистом России Александром Градским. После завершения гражданской панихиды музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.

Народный артист России Александр Градский скончался в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. За день до этого он был экстренно госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.

Общество,Марина Коташенко,Алексей Рыбников,Александр Розенбаум,Александр Градский,
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