Пока вы спали: гиперзвуковой ответ НАТО и компенсация Киева за Днестр

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Фото: ТАСС ТАСС

Россия ответит НАТО гиперзвуковым оружием

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Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» рассказал о красных линиях, которые не стоит пересекать НАТО. Как отмечает «Взгляд», одной из таких линий может стать дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ и размещение на Украине ударных комплексов.

Путин подчеркнул, что в случае появления таких комплексов на Украине, подлетное время до Москвы составит семь - десять минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия - пять минут. Президент отметил, что на этот случай России приходится создавать собственное гиперзвуковое оружие: ракета морского базирования «Циркон» поступит войскам в начале 2022 года.

Кишинев потребует от Киева компенсации за Днестр

Министра окружающей среды Молдавии Юлианы Кантараджиу рассказала, что Кишинев обсуждает с Киевом компенсацию ущерба от украинского гидрокомплекса - каскада украинских ГЭС. Как пишет «Независимая газета», из-за них Днестр мелеет, против создания новых ГЭС выступают молдавские и украинские ученые.

Украина установила на плотине Новоднестровской ГЭС четыре турбины для производства электроичества и планирует установить еще три. По мнению экологов, это сказывается на качестве воды в реке, а через несколько лет может привести к ее обмелению. Сейчас Днестр обеспечивает 70 процентов потребностей в питьевой воде Молдавии.

Власти против серых сим-карт

В рамках реализации закона о серых сим-картах российские пользователи корпоративных мобильных номеров смогут зарегистрировать их в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Госуслугах до конца февраля 2022 года. Как пишет «Коммерсант», по действующей редакции документа, операторы должны отключить всех клиентов, которые не успеют зарегистрироваться до 1 декабря.

Аналитики и операторы прогнозировали, что больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря. Сотрудникам, которые используют корпоративные сим-карты, приходит запрос в личный кабинет на Госуслугах о подтверждении использования номера.

Квартиры подорожают перед Новым годом

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что цены на жилье в России перед Новым годом вырастут еще на пять процентов. За год квартиры в новостройках уже подорожали почти на 30 процентов, на вторичном рынке - на 25 процентов.

Наибольший рост цен на новостройки девелоперы зафиксировали в Санкт-Петербурге (на 27,7 процента), Ростове-на-Дону (22,8 процента), Краснодаре (22,1 процента), Самаре (20 процентов) и Нижнем Новгороде (14,4 процента). Причиной бурного роста цен на недвижимость эксперты назвали высокий спрос, который в свою очередь, стал следствием высокой инфляции.

«Серый лебедь»: эксперты о рисках нового штамма коронавируса

Экономисты и аналитики, опрошенные «Известиями», считают, что Центробанк прекратит повышать ключевую ставку, если новый омикрон-штамм коронавируса окажется «серым лебдем» и приведет к росту заболеваемости. Вместо следующего повышения ставки до 8,5 процента регулятор может поднять ее только до 8 процентов, а в 2022 году перейти к понижению.