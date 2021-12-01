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2 часа назад

Организаторам концерта рэпера L'One в Music Media Dome грозит штраф до 1 млн руб.

Организаторов концерта рэпера L'One, который прошел на площадке Music Media Dome, могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. за нарушение мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Организаторам концерта L’One грозит штраф в 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер
Фото: ТАССТАСС

«В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке Music Media Dome во время проведения концерта исполнителя L'One, на котором присутствовало более 500 человек. Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию», - сказал Антон Романов.

Он напомнил, что за такие нарушения назначают штраф в размере 300 тыс. руб., но сумма может вырасти до 1 млн руб., если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.

Общество,Антон Романов,
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