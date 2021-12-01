Часть россиян освободят от QR-кодов

Российских военнослужащих планируют освободить от обязанности предъявлять QR-коды в общественных местах - вместо этого они смогут показывать бумажный сертификат без кода и удостоверение личности. Как пишут «Известия», такое решение связано с защитой персональных данных военных.

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Эту инициативу подготовило Минобороны и уже внесло на рассмотрение в правительство. Из документа следует, что в транспорте и других общественных местах военные смогут показывать бумажный документ о прививке, а также документ, подтверждающий личность и работу на Минобороны. Офицеры смогут предъявлять удостоверение личности, солдаты и сержанты - военный билет.

Аналогичную меру планируют распространить на военных пенсионеров.

«Известия» подчеркивают, что в последние годы Минобороны тщательно защищает личную информацию военных - паспортные данные, семейное положение, «утвержденные фотографии», СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные и другие сведения.

По данным Минобороны, к декабрю 2021 года от коронавируса привиты почти сто процентов российских военнослужащих.