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10 минут назад

Часть россиян освободят от QR-кодов

Российских военнослужащих планируют освободить от обязанности предъявлять QR-коды в общественных местах - вместо этого они смогут показывать бумажный сертификат без кода и удостоверение личности. Как пишут «Известия», такое решение связано с защитой персональных данных военных.

Часть россиян освободят от QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эту инициативу подготовило Минобороны и уже внесло на рассмотрение в правительство. Из документа следует, что в транспорте и других общественных местах военные смогут показывать бумажный документ о прививке, а также документ, подтверждающий личность и работу на Минобороны. Офицеры смогут предъявлять удостоверение личности, солдаты и сержанты - военный билет.

Аналогичную меру планируют распространить на военных пенсионеров.

«Известия» подчеркивают, что в последние годы Минобороны тщательно защищает личную информацию военных - паспортные данные, семейное положение, «утвержденные фотографии», СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные и другие сведения.

По данным Минобороны, к декабрю 2021 года от коронавируса привиты почти сто процентов российских военнослужащих.

Ранее стало известно, что власти работают над законопроектами об обязательных QR-кодах в транспорте, общепите и некоторых магазинах. 12 ноября правительство внесло такие законопроекты в Думу. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законы планируют полностью запустить с 1 февраля 2022 года. До этого момента в стране будет действовать переходный период, в течение которого люди смогут вакцинироваться и получить код.

Общество,Татьяна Голикова,Министерство обороны,Госдума,газета "Известия",
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