"Дети голодают": сотни россиян застряли в Египте

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58 минут назад

Россияне застряли в Египте из-за массовой отмены рейсов

Сотни россиян не могут вылететь домой из египетского Шарм-эш-Шейха из-за отмены рейсов авиакомпаний. Так, жители Екатеринбурга должны были улететь домой 30 ноября, но компания Royal Flight сначала задержала рейс, а затем и вовсе отменила его, пишет E1.ru.

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Фото: News.ruNews.ru

Такая ситуация наблюдается и с вылетом из Египта в другие города России.

Сначала рейс задержали до 13:55, потом на онлайн-табло появилась информация, что отправка будет в 23:00. Потом [рейс] вообще отменили. Дети голодали в аэропорту, — рассказала изданию одна из пассажирок.

Питьё и горячее питание пассажирам предложили только спустя семь часов. В отель их заселять отказываются, хотя многие прилетели на отдых детьми.

По данным онлайн-табло, полёты отменены не только в Екатеринбург, но и в Омск, Оренбург, Казань. Не вылетел в Египет самолёт из Самары, отменены рейсы из Волгограда, Новосибирска и Нижнекамска.

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Ранее сообщалось, что российские туристы почти сутки ждали вылета из Египта в аэропорту Хургады. Причина такой длительной задержки — поломка самолёта.

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