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1 час назад

Друг Градского рассказал о «роковой ошибке» артиста

Певец и композитор Александр Градский принял предложение стать наставником в десятом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, и это стало его роковой ошибкой, рассказал журналист Андрей Караулов в своем YouTube-канале.

Друг Градского рассказал о «роковой ошибке» артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он глубоко переживает смерть артиста, с котором дружил много лет. Караулов считает, что Градский сам довел себя до гибели. После того, как в сентябре 72-летний певец перенес коронавирус, ему стало тяжело двигаться. Из-за неудачного падения музыкант сломал ногу в нескольких местах, и это усугубило общее состояние. Несмотря на плохое самочувствие, он согласился стать наставником в десятом сезоне проекта «Голос».

«"Голос" — проект, который дал ему все, а в итоге забрал у него жизнь. В последнем «Голосе» Саша не мог обидеть Костю Эрнста (генеральный директор Первого канала Константин Эрнст — прим. «Ленты.ру») и поехал в "Останкино" на кровати», — отметил журналист.

После коронавируса Градский хотел похудеть, но это ему не удалось. На его ногу сделали операцию, которая прошла удачно, но встать артист не смог.

«Когда у него стала путаться речь, когда ему совсем стало плохо в "Останкино", он не позволял вызвать врачей. Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала скорую», — описал состояние Градского после инсульта друг.

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О смерти певца стало известно 28 ноября. Его похоронят 1 декабря на московском Ваганьковском кладбище.

Общество,Андрей Караулов,Константин Эрнст,Александр Градский,Lenta.ru,
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