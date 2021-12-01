В России будут маркировать молочную продукцию

Правительство вводит обязательную маркировку молочной продукции со сроком хранения до 40 суток. Такие нормы постановления кабмина вступают в действие 1 декабря.

Фото: Тимур Ханов/ПГ Тимур Ханов/ПГ

В документе говорится об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом таких товаров. Согласно постановлению, участники оборота молочных товаров должны зарегистрироваться в этой системе, а после регистрации направить оператору системы заявку на предоставление удаленного доступа к устройству регистрации.