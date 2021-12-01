В России будут маркировать молочную продукцию

Правительство вводит обязательную маркировку молочной продукции со сроком хранения до 40 суток. Такие нормы постановления кабмина вступают в действие 1 декабря.
В документе говорится об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом таких товаров. Согласно постановлению, участники оборота молочных товаров должны зарегистрироваться в этой системе, а после регистрации направить оператору системы заявку на предоставление удаленного доступа к устройству регистрации.
С 1 декабря 2021 года вводят обязательную маркировку молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Исключение составляют сыры, мороженое и пищевой лед — их начали маркировать с 1 июня 2021 года. Молочные продукты со сроком хранения более 40 дней маркируют с 1 сентября 2021 года.