Какие изменения ждут россиян с 1 декабря

С 1 декабря россиян ждет индексация пенсий для трех категорий получателей, перерасчет выплат на детей, новые правила оформления банковских кредитов, а также ряд других изменений, пишет «Московский комсомолец».

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Индексация пенсий

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Как рассказали в Пенсионном фонде, с 1 декабря для трех категорий пенсионеров будут автоматически проиндексированы выплаты. Во-первых, тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 6044,48 руб. Прибавка также ждет пенсионеров, которые работали вплоть до августа 2021 года и уволились в последний месяц лета - им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Кроме того, прибавка к пенсии положена тем, кто в ноябре подавал заявления на перерасчет, подтвержденный всеми необходимыми документами.

Мобильный интернет бесплатно

Российские операторы связи с 1 декабря обязаны бесплатно предоставлять интернет-доступ к социально значимым сайтам и информационным системам, таким как официальные сайты органов власти федерального и местного значения; порталы Госуслуг, в том числе региональных; поисковые сети, новостные агрегаторы, онлайн-магазины и прочее — всего в настоящее время 371 сайт.

От интернет-мошенников будет защищать ЦБ

ЦБ РФ с 1 декабря получит право блокировать интернет-сайты мошенников без решения суда. Под запретом информация, которая заведомо может стать причиной финансовых потерь граждан. Так, запрещена рекламира «финансовых пирамид», нельзя под видом официальных организаций запрашивать сведения, открывающие доступ к личным счетам человека, запрещено рассказывать о нелегальных способах получения баз клиентов банков. Весь этот контент необходимо будет удалить, иначе сайты будут закрыты.

Мигранты получат ID-карты с отпечатками пальцев

Все трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию более чем на три месяца, получат ID-карты. На лицевой стороне пластиковой карточки будет фотография размером 8,5х5 см, фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол. На обратной стороне — гражданство и электронный чип с цифровым изображением отпечатков указательных пальцев обеих рук.

После дактилоскопии и фотографирования будут выдавать сертификат. Для всех отказавшихся срок пребывания в стране сократят, а при отказе покинуть РФ - депортируют. Правило не распространяется на граждан Белоруссии и детей младше 6 лет.

Границы на картах

Росреестр по согласованию с Минобороны будет определять требования к отображению госграниц России, границ регионов и муниципалитетов на картах и в атласах. В настоящее время требования в этой сфере установлены только для государственных топографических карт и планов. Однако Росреестр фиксирует случаи, «когда на разных электронных продуктах отображение госграницы РФ осуществляется не в полном соответствии с Конституцией страны».

Запрет на галочки в банковских договорах

С 1 декабря банкам запрещено заранее проставлять отметки о согласии заемщика на дополнительные услуги при оформлении потребительского кредита. Сейчас некоторые банки в договорах заранее типографским способом проставляют отметки о согласие заемщика на предложенные условия кредитования или на получение дополнительных услуг. С декабря клиент банка будет самостоятельно указывать, какие услуги ему нужны и нужны ли вообще.

Блокировка корпоративных SIM-карт

Операторы связи с 1 декабря будут обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала Госуслуг информацию корпоративных абонентов о физических лицах, которые пользуются услугами связи. Если сведения не будут совпадать или отсутствовать, такие SIM-карты будут блокировать.

Штрафы за торговлю лекарствами без маркировки

С 1 декабря начнут штрафовать за производство или продажу лекарств без маркировки, а также за нарушение порядка нанесения на них средств идентификации. Штрафы грозят и тем, кто не предоставит сведения или нарушит порядок и сроки их передачи оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров. За производство или продажу лекарств без средств идентификации должностные лица заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юридические лица — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а препараты конфискуют. Аналогичные штрафы ждут за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или передачу туда недостоверных сведений.

Кроме штрафов за производство, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта, а также сбыт с использованием заведомо поддельной маркировки с декабря будет грозить уголовная ответственность, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий закон.

Также с декабря расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него войдут молочные продукты длительного хранения, скоропортящаяся молочная продукция со сроком годности менее 40 суток, минеральная бутилированная вода и вода в бутылках.

Регистрация ребенка в любом ЗАГСе

Свидетельство о рождении ребенка и другие документы с 1 декабря можно будет в любых загсах независимо от места жительства. Сейчас рождение ребенка регистрирует загс по месту его рождения или по месту жительства родителей, а расторгнуть брак можно по месту жительства супругов или там, где брак был заключен. Усыновление регистрируют по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом загсе России сейчас можно лишь заключить брак.

С 1 января услуги можно будет получить во всех загсах или МФЦ независимо от места жительства и места наступления юридического факта. Это касается развода, регистрации ребенка, получения документов при усыновлении, изменения фамилии.

Перерасчет денежной выплаты на ребенка

До 31 декабря россияне могут обратиться за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление нужно подать через портал Госуслуг. Размер выплаты зависит от доходов семьи. При этом в составе семьи теперь учитываются студенты очной форме обучения в возрасте до 23 лет, не состоящие в браке.

Возобновление авиасообщения с рядом стран

Начиная с декабря россияне вновь смогут полететь в Мексику, Катар и на Кубу. Также полеты разрешили в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину. Увеличится количество рейсов в Италию, Азербайджан, Киргизию и Казахстан. При этом оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал до поездки изучать правила посещения той или иной страны на официальных сайтах посольств и консульств. Возобновление авиасообщения не всегда означает разрешение въезда для туристов.

Запись разговоров с НПФ

С 8 декабря негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут фиксировать телефонные переговоры по номеру для обращений (эта информация должна быть указана на сайте организации).