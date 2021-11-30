Какие изменения ждут россиян с 1 декабря

С 1 декабря россиян ждет индексация пенсий для трех категорий получателей, перерасчет выплат на детей, новые правила оформления банковских кредитов, а также ряд других изменений, пишет «Московский комсомолец».
Как рассказали в Пенсионном фонде, с 1 декабря для трех категорий пенсионеров будут автоматически проиндексированы выплаты. Во-первых, тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 6044,48 руб. Прибавка также ждет пенсионеров, которые работали вплоть до августа 2021 года и уволились в последний месяц лета - им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Кроме того, прибавка к пенсии положена тем, кто в ноябре подавал заявления на перерасчет, подтвержденный всеми необходимыми документами.
Российские операторы связи с 1 декабря обязаны бесплатно предоставлять интернет-доступ к социально значимым сайтам и информационным системам, таким как официальные сайты органов власти федерального и местного значения; порталы Госуслуг, в том числе региональных; поисковые сети, новостные агрегаторы, онлайн-магазины и прочее — всего в настоящее время 371 сайт.
ЦБ РФ с 1 декабря получит право блокировать интернет-сайты мошенников без решения суда. Под запретом информация, которая заведомо может стать причиной финансовых потерь граждан. Так, запрещена рекламира «финансовых пирамид», нельзя под видом официальных организаций запрашивать сведения, открывающие доступ к личным счетам человека, запрещено рассказывать о нелегальных способах получения баз клиентов банков. Весь этот контент необходимо будет удалить, иначе сайты будут закрыты.
Все трудовые мигранты и иностранцы, приехавшие в Россию более чем на три месяца, получат ID-карты. На лицевой стороне пластиковой карточки будет фотография размером 8,5х5 см, фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол. На обратной стороне — гражданство и электронный чип с цифровым изображением отпечатков указательных пальцев обеих рук.
После дактилоскопии и фотографирования будут выдавать сертификат. Для всех отказавшихся срок пребывания в стране сократят, а при отказе покинуть РФ - депортируют. Правило не распространяется на граждан Белоруссии и детей младше 6 лет.
Росреестр по согласованию с Минобороны будет определять требования к отображению госграниц России, границ регионов и муниципалитетов на картах и в атласах. В настоящее время требования в этой сфере установлены только для государственных топографических карт и планов. Однако Росреестр фиксирует случаи, «когда на разных электронных продуктах отображение госграницы РФ осуществляется не в полном соответствии с Конституцией страны».
С 1 декабря банкам запрещено заранее проставлять отметки о согласии заемщика на дополнительные услуги при оформлении потребительского кредита. Сейчас некоторые банки в договорах заранее типографским способом проставляют отметки о согласие заемщика на предложенные условия кредитования или на получение дополнительных услуг. С декабря клиент банка будет самостоятельно указывать, какие услуги ему нужны и нужны ли вообще.
Операторы связи с 1 декабря будут обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала Госуслуг информацию корпоративных абонентов о физических лицах, которые пользуются услугами связи. Если сведения не будут совпадать или отсутствовать, такие SIM-карты будут блокировать.
С 1 декабря начнут штрафовать за производство или продажу лекарств без маркировки, а также за нарушение порядка нанесения на них средств идентификации. Штрафы грозят и тем, кто не предоставит сведения или нарушит порядок и сроки их передачи оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров. За производство или продажу лекарств без средств идентификации должностные лица заплатят от 5 тыс. до 10 тыс. руб., юридические лица — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а препараты конфискуют. Аналогичные штрафы ждут за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или передачу туда недостоверных сведений.
Кроме штрафов за производство, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта, а также сбыт с использованием заведомо поддельной маркировки с декабря будет грозить уголовная ответственность, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий закон.
Также с декабря расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В него войдут молочные продукты длительного хранения, скоропортящаяся молочная продукция со сроком годности менее 40 суток, минеральная бутилированная вода и вода в бутылках.
Свидетельство о рождении ребенка и другие документы с 1 декабря можно будет в любых загсах независимо от места жительства. Сейчас рождение ребенка регистрирует загс по месту его рождения или по месту жительства родителей, а расторгнуть брак можно по месту жительства супругов или там, где брак был заключен. Усыновление регистрируют по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей. В любом загсе России сейчас можно лишь заключить брак.
С 1 января услуги можно будет получить во всех загсах или МФЦ независимо от места жительства и места наступления юридического факта. Это касается развода, регистрации ребенка, получения документов при усыновлении, изменения фамилии.
До 31 декабря россияне могут обратиться за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление нужно подать через портал Госуслуг. Размер выплаты зависит от доходов семьи. При этом в составе семьи теперь учитываются студенты очной форме обучения в возрасте до 23 лет, не состоящие в браке.
Начиная с декабря россияне вновь смогут полететь в Мексику, Катар и на Кубу. Также полеты разрешили в Бангладеш, Бразилию, Монголию, Коста-Рику и Аргентину. Увеличится количество рейсов в Италию, Азербайджан, Киргизию и Казахстан. При этом оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал до поездки изучать правила посещения той или иной страны на официальных сайтах посольств и консульств. Возобновление авиасообщения не всегда означает разрешение въезда для туристов.
С 8 декабря негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут фиксировать телефонные переговоры по номеру для обращений (эта информация должна быть указана на сайте организации).
Это же относится и к письмам, которые приходят на предназначенный для приема обращений электронный ящик, и СМС, пишут «Известия».