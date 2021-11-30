Якубович прокомментировал изменения в "Поле чудес"

Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович продолжит вести передачу после перезапуска. Об этом сообщается в пресс-релизе первого канала по поводу закрытия передачи, который цитирует «Лента.ру».
«Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — прокомментировал ситуацию Якубович.
Напомним, что Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем телешоу «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу — решение связано с «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях». О каких именно изменениях идет речь в пресс-релизе не уточняется.
При этом телеканалу удалось достичь договоренностей о покупке у компании CBS официальных прав на передачу Wheel Of Fortune — его копией и является российское «Поле чудес». После перезапуска шоу получит название «Наше Поле Чудес», а Якубович продолжит занимать в нем роль ведущего.