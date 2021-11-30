В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
7 минут назад

Якубович прокомментировал изменения в "Поле чудес"

Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович продолжит вести передачу после перезапуска. Об этом сообщается в пресс-релизе первого канала по поводу закрытия передачи, который цитирует «Лента.ру».

Якубович прокомментировал изменения в "Поле чудес"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — прокомментировал ситуацию Якубович.

Напомним, что Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем телешоу «Поле чудес» телекомпанией «ВИД» и закрыть шоу — решение связано с «нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях». О каких именно изменениях идет речь в пресс-релизе не уточняется.

При этом телеканалу удалось достичь договоренностей о покупке у компании CBS официальных прав на передачу Wheel Of Fortune — его копией и является российское «Поле чудес». После перезапуска шоу получит название «Наше Поле Чудес», а Якубович продолжит занимать в нем роль ведущего.

Общество,Леонид Якубович,CBS,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители